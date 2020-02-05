Госдума разработала законопроект против завышения цен в аптеках

Москва, 5 февраля. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о регламентации аптечной деятельности, который должен исключить необоснованное завышение цен на лекарства. Об этом в среду заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Депутатами фракции «Единая Россия» разработан законопроект, в частности, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен», — отметил он на встрече с журналистами.

По словам парламентария, фракция поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина лишать лицензий аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и медицинские маски на фоне эпидемии пневмонии, вызываемой китайским коронавирусом.

Глава государства ранее заявил, что аптечная сеть «избыточная и обширная», поэтому от закрытия нескольких аптек негативных последствий для граждан не будет.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса. В Приморском крае открыты изоляционные пункты для временного содержания прибывающих из Китая иностранцев, у которых есть симптомы пневмонии.