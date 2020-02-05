Минобороны РФ озвучило сроки начала испытаний двигателя для ракетоносца ПАК ДА

Самара, 5 февраля. Воздушно-реактивный двигатель для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) может поступить на испытания в 2020 году. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко.

«Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний», — пояснил он.

Стоит отметить, что ПАК ДА не является проектом по модернизации существующих стратегических бомбардировщиков, а предполагает разработку принципиально новой машины с использованием наиболее современных технологий. Разработкой ПАК ДА занимается КБ им. Туполева, новая машина поступит в серийное производство в 2027 году. Испытания нового самолета запланированы на апрель 2023 года. К 2026 году должны начаться государственные испытания.

Помимо обычных и ядерных боеприпасов, на ПАК ДА сможет нести гиперзвуковое вооружение и ракеты класса «воздух-воздух». Новый бомбардировщик будет спроектирован с использованием технологии «стелс», что сделает его почти невидимым для радаров противника.

3 февраля Минобороны РФ подписало контракты, которые дали старт началу создания ПАК ДА. Ведомство утвердило окончательный эскиз будущего стратегического бомбардировщика-ракетоносца. Кроме того, были согласованы характеристики будущего самолета, необходимые для создания первых образцов.