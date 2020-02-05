Звезда «Интернов» Один Байрон рассказал, как совершил каминг-аут в России

Москва, 5 февраля. Популярный актер из США Один Байрон, известный по роли Фила Ричардса в сериале «Интерны», рассказал, как совершил каминг-аут в компании друзей из России.

Он не скрывает своей секусальной ориентации. О своей принадлежности к сексуальным меньшинствам он открыто заявил пять лет назад в интервью американскому изданию. Ранее он поделился этой новостью и со своими друзьями из России, с которыми обучался вместе в школе-студии МХАТ.

«Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей не самый удачный — все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил», — цитирует слова актера Teleprogramma.pro.

Как заметил Один Байрон, друзья вполне нормально отреагировали на его заявление и своего отношения к нему не изменили. Как считает звезда сериала «Интерны», в России нет ярко выраженных гомофобских настроений. Актер признался, что своего друга он встретил именно в РФ. Об этом пишет «Пятый канал».

Напомним, полиция возбудили уголовное дело по факту ограбления известного российского актера Ильи Глинникова — звезды сериала «Интерны». У него украли мобильный телефон около парка в Москве.