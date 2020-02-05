Оппозицию уличили в накрутке «протестных голосов» против поправок в конституцию

Москва, 5 февраля. Представители либеральной общественности используют накрутки для создания видимости народной поддержки при организации протестов против внесения поправок в конституцию. На это обратил внимание Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Ресурс сообщает, что оппозиция собирает голоса единомышленников на сайте Net2020, где якобы уже проголосовали 40 тыс. пользователей. Однако в действительности эта цифра выглядит крайне сомнительно, поскольку на Net2020 практически отсутствует система верификации. Для того, чтобы проголосовать, достаточно указать имя, фамилию и электронную почту. Таким образом можно спокойно «рисовать» голоса, создавая видимость всенародного протеста.

«Поэтому цифры — цифрами, а реальность — реальностью. Деньги, конечно, спишут на digital», — пишет канал.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля.