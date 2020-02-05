Медиагруппа «Патриот» усилилась информагентством «Русская Народная Линия»

Санкт-Петербург, 5 февраля. Медиагруппа «Патриот» усилилась благодаря присоединению информационного агентства «Русская Народная Линия». Об этом стало известно 5 февраля.

По словам главы Медиагруппы Николая Столярчука, сотрудниками «Русской Народной Линии» являются «журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России: не популисты, а известные ученые, историки».

«Мы уже проводили совместные мероприятия, на которых был развенчан ряд мифов Второй мировой войны, поговорили об истинной роли Польши в Холокосте, например, о польском антисемитизме», — рассказал Столярчук.

Он также поблагодарил главного редактора информагентства, историка и публициста Анатолия Степанова за присоединение к Медиагруппе и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве на благо информационной безопасности России.

Степанов в ответ отметил важность патриотического единения в условиях информационной войны против России.

«Мы помним о разделении русского народа в 1917 году. Потом понадобились десятилетия, 20-летия, чтобы русский народ заново объединить. Русский народ — это понятие не этническое, а субэтническое», — считает главред «Русской Народной Линии».

По его мнению, только идея патриотизма способна сплотить россиян.