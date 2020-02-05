Сирия, 5 февраля. САА заняла позиции менее чем в километре от города Серакиб в Идлибе. Боевики стягивают дополнительные отряды к Туркоманским горам на севере Латакии. Террористы ИГ1 заявили об организации взрыва в пригороде Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ударили по укрепрайонам исламистов на подступах к населенному пункту Анадан в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции исламистов в западной части Алеппо; освободили населенные пункты Шейх-Мансур, Аз-Захабия, Исламин, Ан-Найраб и Ар-Райян, приблизившись к Серакибу в Идлибе.

Вооруженная оппозиция: перебрасывает подкрепления на север Латакии.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в доме врача в пригороде Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились беспилотника в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Поступили сведения о том, что боевики вооруженной оппозиции перебрасывают подкрепления на север Латакии. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что отряды исламистов продвигаются в сторону Туркоманских гор. Предполагается, что джихадисты намерены предпринять попытку наступления на данном направлении, чтобы оттянуть внимание Сирийской арабской армии (САА) от операции в Идлибе. Напомним, северные окраины провинции занимают преимущественно радикалы группировок «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены на территории РФ).

Провинция Алеппо

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает, что на западе региона не прекращаются вооруженные стычки между исламистами незаконных бандгрупп и сирийскими войсками. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по расположениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Мансура и Хан аль-Асаль. Этому предшествовали обстрелы радикалами позиций САА в районе города Халса, передает Twitter-канал (Step_Agency).

Поддержку правительственным силам продолжают оказывать ВКС России. Согласно информации военного источника в сети Twitter (MGhorab3), ударам российской авиации подверглись места базирования радикалов «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне формирований поблизости от населенного пункта Анадан.

Между тем в районе Тель-Рифата к северу от Алеппо был сбит турецкий беспилотник. Пока неизвестно, являлся ли он ударным или выполнял разведывательную функцию. Напомним, этот район находится под контролем курдских вооруженных формирований, которые нередко вступают в противостояние с ВС Турции и их союзниками.

Провинция Идлиб

Стало известно, что вслед за освобождением города Тель-Тукан несколькими часами ранее, правительственные подразделения выбили исламистов из населенных пунктов Шейх-Мансур, Исламин, Ар-Райян и Аз-Захабия, которые находятся к северу от него. Отмечается, что базировавшиеся здесь террористы бежали в сторону города Серакиб, понеся серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике. Кроме того, по информации новостного агентства SANA News, сирийские подразделения зачистили от джихадистов поселение Ан-Найраб на севере от стратегической трассы Латакия — Алеппо. Радикалы тем временем обстреливают укрепрайоны САА в районе населенного пункта Маар-Шурин, передает интернет-портал Step News Agency.

Последние успехи позволили САА закрепиться менее чем в километре от Серакиба, окккупированного боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра». По данным Сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), на данный момент город окружен с трех сторон.

Провинция Ракка

В западном пригороде административного центра провинции произошла вылазка террористов подпольных ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (qw__1i), ссылаясь на связанный с ИГИЛ1 медиапортал, боевики активировали взрывное устройство, заложенное в доме местного врача по имени Хаммуд Аль-Хамиди. К счастью, владелец дома не пострадал. Был нанесен лишь материальный ущерб зданию. Как известно, джихадисты группировки нередко предпринимают нападения в оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на востоке САР, однако курдские боевики продолжают пренебрегать проведением необходимых работ по зачистке местности.

1 Организация запрещена на территории РФ.