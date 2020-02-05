Турция нашла замену американским F-35

Анкара, 5 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании истребителей турецкого производства к 2023 году.

«Начало производства собственных военных самолетов, запланированное к 2023 году, будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35», — отметил он.

Эрдоган также подчеркнул, что в ближайшее время турецкие ВВС получат новые баллистические ракеты Bozdoğan, а флот — первый турецкий авианосец.

Напомним, что ранее США заморозили поставки истребителей F-35 в Турцию, а также свернули программу по обучению турецких пилотов. Причиной стала покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон на протяжении долгого времени требовал, чтобы Турция отказалась от приобретения российских средств ПВО, угрожая санкциями и другими методами давления. Однако Турция оказалась непреклонна в вопросах своей национальной безопасности.

В среду также стало известно, что Соединенные Штаты свернули секретную программу по обмену с Турцией разведданными, полученными с помощью беспилотников. На этот раз поводом послужили действия Турция против курдских боевиков в Сирии, которых поддерживает Вашингтон.