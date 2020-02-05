Онищенко призвал переключить внимание с коронавируса на смертельно опасный грипп

Москва, 5 февраля. Коронавирус не был создан искусственным путем, это подтверждают проведенные исследования, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

На сегодняшний день, по его словам, российским специалистам известно о 37 типах коронавируса, все они описаны.

«Вот тот генетический паспорт, расшифровку которого нам дали китайцы, там признаков искусственного вмешательства не видно», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Онищенко отметил, что несмотря на то, что коронавирус является новым заболеванием, он совсем не так страшен, как грипп, и пока все говорят о коронавирусе, в ряде регионов зафиксировано большое количество заболевших именно гриппом. В частности, порог заболеваемости превышен в Алтайском крае, «Москва подбирается к этим цифрам».

«А ведь эти два заболевания очень похожи друг с другом», — обратил внимание специалист.

Именно по этому, по мнению Онищенко, в настоящее время на фоне всеобщей коронавирусной истерии важно напомнить населению о подъеме заболеваемости гриппом, который «сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших».

«От него тоже умирают и уже сегодня явно, что от него умерло больше людей», — заключил он.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань. Об этом власти КНР проинформировали ВОЗ 31 декабря 2019 года. Позже было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, жертвами стали 490 человек, один заболевший скончался в Гонконге. 170 человек заболели в других странах мира, в России было выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области.

Для предупреждения распространения коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке.