Автоэксперт Архиреев назвал сложности при ограничении использования зимних шин в России

Депутаты Госдумы выступили с предложением ограничить скорость для авто с шипованными шинами и ввести штрафы за неправильное использование сезонной резины. По словам редактора портала «Колеса.ру» Виталия Архиреева, в России эту меру рано вводить, потому что непонятно, как будет производиться контроль в вопросе законной эксплуатации зимних шин.

Ограничения для автовладельцев по использованию зимних шин законодатели объяснили стремлением снизить наносимый дорогам вред. Кроме того, с целью идентификации авто, оборудованных шипованными шинами, предлагалось обязать водителей устанавливать отмененный в 2018 году знак «Шипы» и вернуть его в ПДД. Таким образом, автоматические камеры смогут опознавать такие машины.

Замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский утверждает, что шипы являются причиной частого ремонта дорог в Москве. Столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года, при этом необходимость использования таких покрышек часто отсутствует.

«В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», — сказал он.

Однако Виталий Архиреев уверен, что существенно вред для дорожного покрытия при ограничении использования зимней резины не изменится. По его словам, идея может быть и хороша, но проблема состоит в том, что сложно будет контролировать автовладельцев.

«К примеру, снижение скорости до 80 км/ч на трассе, — это контролировать будет тяжело, выдергивая автомобили на федеральной трассе и сверяя, шипованная резина или нет. Даже если будет наклейка, то она находится заднем стекле. Ее в автоматическом режиме мы не сможем зафиксировать», — сказал Архиреев в беседе с Федеральным агентством новостей.

В России считается, что изношенность левой полосы на федеральных трассах объясняется большим потоком частного автотранспорта на ней, рассказывает автоэксперт.

«Потому что по правой, как они говорят, ездят большегрузы, которые априори не на шипованной резине. А частный транспорт едет по левой полосе, и именно он изнашивает полосу шипами», — указал он.

Если говорить о введении этой меры только в крупных городах, то тут нужно вспомнить о приезжих людях, которые также посещают их, утверждает собеседник ФАН.

«Допустим, я приехал из региона в Москву или Питер на месяц на работу. Что тогда делать со мной дальше? Мне нужно переобувать автомобиль. К тому же как именно меня будут штрафовать за шипованную резину. Поэтому мне кажется, что рановато вводить эту меру. Пока что это мысли нескольких человек. Необходимо будет провести круглый стол, куда придут представители Росавтодора и ГИБДД, которые объяснят людям, как ведомства будут контролировать это все», — добавил Архиреев.

Ранее автоэксперт Кирилл Мелешкин рассказал, зимнюю резину какого типа стоит выбрать для дальних поездок. Специалист посоветовал обратить внимание на шипованные шины или покрышки скандинавского типа. По словам Мелешкина, стоит сразу отказаться от идеи использовать всесезонные шины. Другие нешипованные модели для мягкой европейской зимы ориентированы на езду при небольших морозах на холодном асфальте.