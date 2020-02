Скандал на телешоу — Лазарев обрушился на Осиашвили, поддержавшего песню на русском языке

Стало известно о скандале на съемках шоу «Ну-ка, все вместе», которое выходит на канале «Россия-1». В минувшие выходные стартовал второй сезон шоу, но съемочный процесс еще продолжается, отснято уже шесть выпусков.

3 февраля состоялась запись очередных выпусков. Компетентное жюри сотни, вопреки музыкальным вкусам своего «предводителя» певца Сергея Лазарева, отдавало предпочтение русскоязычным песням. В итоге это привело к конфликту на повышенных тонах Сергея Лазарева и прославленного поэта-песенника Симона Осиашвили. Непосредственным участником этих событий оказался заслуженный артист РФ, певец и педагог Ян Осин. Он регулярно становился членом жюри сотни в шоу «Ну-ка, все вместе». У Осина и ранее были вопросы к некоторым «деталям» шоу, но эта скандальная история подвела для него финальную черту: он принял решение покинуть проект. Осин не исключает, что из-за его ухода эпизоды с его участием могут быть вырезаны из дальнейших выпусков шоу.

О подробностях скандала и о своей позиции Осин рассказал для Федерального агентства новостей эксперту комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогеру Вадиму Манукяну.

— Ян, что произошло на записи шоу «Ну-ка, все вместе» 3 февраля?

— Спел парень, очень хорошо, на русском, душевно, многие плакали... По нему спорили, но в итоге он занял третью позицию. После него выходит девочка, поет на английском, классно, я тоже встал, ибо не могу быть нечестным перед самим собой. Но она недобрала баллов, чтобы побороться за выход в финал.

Гневу «предводителя» сотни (Сергея Лазарева. — Прим. ФАН) не было предела. Он традиционно отдает предпочтение англоязычной музыке. На записи этой передачи он если и вставал на русскоязычные песни, то всякий раз оговаривался, что в них нет ничего нового, оригинального, все это устаревшее, ретро и повторы.

В какой-то момент достаточно большая часть жюри сотни не стала вставать на англоязычные композиции и «предводитель» стал возмущаться. Я к нему прекрасно отношусь как к артисту, но подобное поведение мне показалось перебором. А когда автор таких известных песен, как «Дорогие мои старики» и «Мамины глаза» Симон Осиашвили высказался в духе «я люблю русские песни, душевное исполнение и хочу, чтоб этот парень в финал прошел», началась перепалка. Несколько человек одновременно практически кричали друг на друга, и в итоге Симон услышал в свой адрес от «предводителя» сакраментальное:

«Была б моя воля — убрал бы вас из сотни».

И хотя уклончивые, а не персональные извинения все же были принесены в самом конце программы, осадочек у многих остался. По-моему, это несколько too much (слишком. — Прим. ФАН). Когда речь коснулась музыкальной премии Grammy, я высказался в том духе, что нашим исполнителям эта премия вообще не светит, так как этот конкурс коммерческий во всех смыслах, и российские исполнители никогда ее не получат (если они не родились и выросли в США, а именно из России приехали). Да и за русскую музыку, исключая классику, никогда не дадут никаких Grammy. Это мое высказывание тоже вызвало бурю эмоций. В какой-то момент в студии даже прозвучала идея разделить русский и иностранный репертуар в этом телешоу.

— То есть желание Симона Осиашвили просто поддержать участника, который поет на русском языке привело к скандалу?

— Я жутко не люблю, когда обсуждение превращается в базар, да еще и с какими-то странными и негативными обвинениями в адрес мною (и не только мною!) уважаемого человека: «Была б моя воля — вы б тут не сидели!» и т. д.

И, хотя это все, в том числе мой комментарий в шоу, скорее всего, вырежут при монтаже (хотя такая перепалка для шоу может оказаться «рейтинговой» — за полтора сезона такого еще не было!) — ни от своего мнения, ни от своих слов я не хочу отказываться. Спор и критика должны быть деловыми и конструктивными, как мне кажется. И хотя это тоже часть шоу, но накопились и другие детали, так что я принял решение не продолжать свое участие в этом проекте. Тем более, чем дальше — тем менее мне понятно, кого же мы в итоге хотим выбрать?

— Возможно, именно эта перепалка в телешоу, которое выходит на многомиллионную аудиторию, даст зрителям пищу для размышлений на тему, что сегодня пришло время вернуться к собственным корням? Это ведь проблема всех подобных телешоу.

— Да, собственно, это происходит почти всегда и почти на всех песенных конкурсах. Просто это в очередной раз вызвало бурю негодования некоторых экспертов на «стене». Это традиционное противостояние между русскоязычной музыкой и музыкой, исполняемой на английском и других языках.

Общеизвестный факт — большинству молодых исполнителей гораздо легче петь на иностранном языке. Тут много причин. Во-первых, оторванность молодежи от наших музыкальных корней и традиций, ведь последние лет 35 нам внушали и внушают, что наша народная музыка, аутентичный фольклор — это устаревшая, архаичная музыка, никому не нужная в современном музыкальном мире. А в случае отечественных эстрадных песен — это давно прилипший к ним шаблон «совок», от которого никак не избавиться, увы.

Хотя лично у меня не поворачивается язык называть «совком» творчество Тухманова и Зацепина, Дербенева и Дементьева, Паулса, Дунаевских (и Иссаака, и Максима), многих других, равно как и всю плеяду великих исполнителей нашей страны. Про военные песни я вообще не говорю — это отдельная тема, которой я сам занимаюсь как певец и педагог. Тут достаточно назвать хотя бы две-три фамилии: Бернес, Утесов и Шульженко — и разговоров никаких не нужно. Но знает ли молодежь эти фамилии и творчество этих людей?!

Во-вторых, публика в массе своей не вслушивается в иностранные тексты (не по причине незнания языка, сейчас язык, по крайней мере, английский — знают многие, и хорошо знают!), воспринимая только модную аранжировку, «бит» — а значит, молодым исполнителям и не нужно «затачивать» себя на этот аспект.

В-третьих, с русским языком в музыке творится что-то невообразимое! Его корежат, коверкают и искажают — я иногда без «телесуфлера» или подстрочника вообще не могу понять, о чем поется в песне! Изуродованные слова, неправильные ударения — что это и зачем это?

Это не все проблемы, их множество, но самая главная — «снимать» (по сути, это просто примитивное копирование, говоря на сленге музыкантов) манеру, стилистику того или иного исполнителя, пусть даже сверхпопулярного в мире — это заведомо ставить себя на уровень вторичности и подражания. Упрощать творческую задачу, так скажем.

Ведь никому не интересна и не нужна «вторая» Уитни Хьюстон или Элла Фитцджеральд: их в российских-то караоке и ресторанах пруд пруди, а в американских — не сосчитать. Другое дело, что выросли западные музыканты в той культурной парадигме, в том языковом пространстве, и «там» им не нужно ничего «снимать», они это делают естественно, в отличии от наших!

В итоге какова миссия любого нашего исполнителя в современных реалиях? Оставаться в стилистике более-менее национального формата или стремиться завоевать западную публику? Ведь совместить эти два разнонаправленных вектора практически невозможно. Случаи международного успеха единичные, с конкурсами они практически не связаны (точнее — не участие в крупных конкурсах приводило к международному успеху, а наоборот, будучи уже известными они пытались покорить, например, Евровидение, как группа «Тату», да и то со скандалом вокруг подсчета голосов...).

Не значит ли это, что, занимаясь этими спорами, саму проблему мы не решим? Я и сам люблю западную музыку и исполнителей, для меня Элвис Пресли, Queen, Фрэнк Синатра, Pink Floyd, Beatles и другие великие имена являются частью мировой музыкальной культуры, но я их никогда не противопоставляю Магомаеву, Пугачевой или другим нашим звездам.

— Так какой же нам выбор стоит сделать?

— По моему весьма скромному мнению, не нужно гнаться за Grammy, его нам не дадут ни при каких условиях (скорее всего, даже финансовых, про политические — лучше умолчу), уж за российскую попсу точно — она упорно движется в фарватере американской музыки, оставаясь по своей сути вторичной всегда, подражая и копируя. И, уж если будем честными, кто из наших композиторов напишет песню мирового уровня, если эта ниша уже занята? Уж по Евровидению — это именно так. Шведские музыканты рулят, информация об этом гуглится легко, и, как правило, в большинстве случаев на первых местах оказываются исполнители с их музыкой.

Все споры, что это якобы не так — разговоры для обывателей, которые спорят каждый год — а кто же больше сможет эпатировать публику: тетка с бородой или мужик с косичками, а может — снова будет разыграна политическая карта?

Вопрос национальной музыкальной культуры остро стоял и в Европе — оставаться ли в рамках привычной национальной музыкальной парадигмы или следовать трендам, которые приходят из-за океана? И Италия, и Франция, и Германия, будучи когда-то законодателями музыкальной моды Ренессанса (до сих пор, мне кажется, не зная творчество Верди, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вагнера и иже с ними, никто не вправе называть себя образованным и культурным, а особенно музыкант), имея свои традиции еще в 50-80-х годах прошлого века, увы, сдали свои позиции. Как говорится — кто платит, тот и музыку заказывает. А точнее — создает тренд и успешно зарабатывает на этом.

Неплохо об этом помнить, чтоб понимать, что не выиграть нам эту битву за лидерство в музыкальном мире. Это не плохо и не хорошо — это нормально. Где-то мы первые, где-то — нет. В хоккее вон — тоже не всегда выигрывали, правда? Но постоянно тешить себя призрачными надеждами, да еще при этом втаптывая в грязь наше великое прошлое, оставаясь при всем этом вторичными, — по меньшей мере, неразумно. Опыта создания аутентичной музыки, базирующейся на национальной мелодике, на наших корнях и традициях, которая, при этом, звучит и современно, и самобытно — в нашей стране достаточно. Надо пользоваться этим опытом, находить новые формы изложения, а не слепо следовать чужим, заморским традициям. Такой путь — и правдивее, и вернее, и интереснее!

— То есть Чайковский и Рахманинов forever? Ведь именно их фамилии всплывают в первую очередь на Западе при дискуссии о музыке из России!

— Одними из самых исполняемых российских композиторов в США являются Чайковский и Рахманинов. Может быть, именно потому, что и Петр Ильич, и Сергей Васильевич не мыслили своего творчества без национальных, русских корней? Рахманинов, кстати, с 1918 года, после отъезда из России, десять лет не писал никакой музыки, а за все время до своей кончины в 1943-м — написал всего шесть (!) произведений.

Приезда Петра Ильича [Чайковского] в США очень ждали в связи с открытием ныне всемирно известного концертного зала «Карнеги-холл» в 1891 году, где он дирижировал Нью-Йоркским оркестром, исполнив свое же произведение. И еще один факт (чтобы не говорили — «чего это ты нам только про классику втираешь») — тема Рахманинова из второй части Второго фортепианного концерта легла в основу мирового хита All by myself — как вы думаете, друзья, о чем это я?

Примечание.

Ян Осин принял участие в пяти из восьми уже отснятых выпусков шоу (он был в выпусках с первого по четвертый и в шестом, в ходе которого произошел скандал). Седьмой и восьмой выпуски сняли уже без него.