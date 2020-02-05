Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Москва, 5 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшее время может не быть. Об этом российский лидер сказал в среду во время совещания с членами Кабмина России.

«Это очень большая, масштабная работа, она очень важна, поскольку другого шанса, другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы не удастся сконцентрировать», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава российского государства назвал новый состав правительства страны «самым оптимальным для достижения национальных целей развития». По его словам, у властей нет права прикрываться тем, что «кто-то чего-то не знает».

Напомним, в конце предыдущего месяца Путин призвал ускорить реализацию посланий Федеральному собранию. 22 января глава Кабмина РФ Михаил Мишустин дал руководителям федеральных органов поручение до 20 февраля подготовить идеи и предложения по уточнению национальных проектов с учетом послания российского лидера.