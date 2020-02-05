Бом назвал поведение Пелоси «низкопробным демаршем» из-за неудавшегося импичмента Трампа

Вашингтон, 5 февраля. Американский журналист Майкл Бом назвал поведение спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси бешенством из-за неудавшегося импичмента президента США Дональда Трампа.

Выступление главы Белого дома наглядно продемонстрировало, что у США существуют не только внутренние проблемы, но и внешнеполитические. В разговоре с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» Майкл Бом объяснил, почему во время выступления Трампа в зале присутствовал венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо и почему Нэнси Пелоси порвала речь президента.

По словам Бома, вопрос Венесуэлы является для США больным местом, а ситуация с конституционным президентом республики Николасом Мадуро выставила американцев не в лучшем свете. Как заметил американский журналист, внимание Трампа к этой теме ввиду перечисленных фактов вызывает удивление.

«США так рисковали и с признанием Гуайдо ничего не получилось. Но если Трамп сказал об этом, значит у США есть какие-то планы по усилению этой линии политики. Это очень значимое заявление»», — сказал Майкл Бом.

Поведение Пелоси журналист назвал обыкновенным демаршем, хоть и «немножко низкопробным». По его мнению, спикер палаты представителей Конгресса недовольна тем, что республиканцы в открытую покрывают Трампа в сенате при рассмотрении дела об импичменте.

«Не в том плане, что вынесут оправдание, а в том, что они блокировали инициативу демократов привлечь свидетелей, особенно Болтона. Они открыто замяли это дело и Пелоси этим недовольна», — пояснил собеседник издания.

С точки зрения Бома, Пелоси взбесил именно тот факт, что голосование в сенате по поводу импичмента и выступление президента перед Конгрессом проходило в одно и то же время. Трамп чествовал свое самолюбие и авторитет, а импичмента так и не произошло, пояснил журналист.