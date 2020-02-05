Психолог Росгвардии помешала похитить телефон у школьницы в Ярославле

Ярославль, 5 февраля. Внештатный психолог Росгвардии Елена Грачева самостоятельно задержала грабителя, который пытался украсть телефон у школьницы в Ярославле.

Инцидент произошел, когда сотрудница Росгвардии возвращалась домой на автобусе. Она заметила, как мужчина взял у спящей на соседнем сиденье школьницы рюкзак, открыл его и что-то достал, а затем вернул рюкзак на место. Грачева сразу же подошла к грабителю и попросила его предъявить похищенную вещь. Мужчина заторопился к выходу, но психолог преградила ему путь.

«На остановке общественного транспорта в салон зашли контролеры. Они вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Впоследствии у задержанного был обнаружен сотовый телефон в розовом чехле, который принадлежал школьнице», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

При проверке оказалось, что задержанный ранее уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось, что московская полиция задержала подозреваемых, которые силой удерживали 40-летнего мужчину, угрожали электрошокером и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. Жертве удалось сбежать, когда похитители оставили его одного в доме. Позднее полиция задержала 31-летнего москвича и 37-летнего иностранца.