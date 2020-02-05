В ДНР рассказали, как тяжелые поражения в Донбассе отразились на украинцах

Украинцы хотят от своего президента Владимира Зеленского прежде всего мира на территории Донбасса; за шесть лет гражданской войны Киев убедился в своей неспособности одержать военную победу над ДНР и ЛНР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Политические настроения

Согласно результатам украинской социологической группы «Рейтинг» за 22 по 26 января, среди жителей Украины преобладают ожидания изменений (50%) и надежды (42%). Однако несмотря на это все же треть испытывает разочарование, каждый пятый — напряженность, возмущение или незащищенность, каждый восьмой — растерянность и отчаяние. Зеленскому доверяют пока еще 59%.

Одним из важных пунктов является прекращение боевых действий на территории Донбасса, этот вопрос остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). Усиления борьбы с коррупцией ждут 45% респондентов, возрождения промышленности — 30%, повышения социальных стандартов — 24%, повышения качества медицины — 22%. На Украине за последние месяцы значительно возросла значимость запросов на прекращение войны на юго-востоке и возрождение национальной промышленности.

В то же время украинские власти явно и не думают о прекращении боевых действий — правительство собирается создать министерство по вопросам «оккупированных территорий». И это вместо того, чтобы прекратить огонь со стороны Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, снять экономическую блокаду и выполнить в полной мере взятые на себя обязательства по Минских соглашениям.

Мир в Донбассе

Депутат Нарсовета ДНР Олег Онопко выразил уверенность, что украинцы хотят от Зеленского, прежде всего, мира в Донбассе. Все попытки президента Украины и его команды решить экономические проблемы упираются в конфликт на юго-востоке.

«За шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе киевский режим убедился в своей неспособности одержать военную победу. Тяжелые поражения, которые потерпела Украина на полях сражений и на дипломатическом уровне от Донецкой и Луганской народных республик, убедили украинское общество в бессмысленности дальнейшей агрессии», — считает Олег Онопко.

По мнению политика, от своего президента украинцы ожидают исполнения обещаний, данных им в период избирательной кампании 2019 года, а не популистских заявлений о «лавине инвестиций» и «бизнес-нянях». Продолжающийся вооруженный конфликт вызывает беспокойство и у инвесторов.

«Мало кто готов рисковать и вкладывать средства в коррумпированный, ненадежный и недоговороспособный режим, годами ведущий войну исключительно ради собственной выгоды. Поэтому пока в Донбассе продолжаются военные действия об экономическом развитии на Украине не может идти и речи», — заключил Олег Онопко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.