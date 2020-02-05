Самонкин считает необходимым проверить связь Франции с убийством россиян в ЦАР

Москва, 5 февраля. Следствию необходимо проверить связь между Францией, беглым олигархом Михаилом Ходорковским и убийцами российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Так считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин.

По его мнению, гибель российских журналистов спровоцирована с целью разорвать отношения между Россией и африканскими странами. Таким образом Запад пытается взять реванш, поскольку в Африке опасаются сотрудничества с европейскими государствами в силу исторического опыта, передает Nation News.

«Африканцы несколько опасаются сотрудничества с европейскими странами, поскольку они в разное время использовали этот регион в качестве дотационного, высасывали ресурсы и не развивали», — отметил Самонкин.

Эксперт обратил внимание, что африканцы хорошо помнят печальный колониальный опыт, поэтому сознательно пошли на сотрудничество с Москвой.

«Африка выбрала сотрудничество с нашей страной по историческому опыту. Потому что она видит нас в качестве надежного партнера», — заявил политолог.

При этом активным игроком в регионе продолжает оставаться Франция, которая поддерживает местных радикалов. Наверняка Париж интересуют богатые месторождения урана.

Самонкин уверен, что Ходорковский, отправляя журналистов в опасную командировку, не мог не знать все эти аспекты.

«Тут необходимо проверить его связи с радикальными элементами и связи с Францией. <…> Так что этот треугольник Франция — Ходорковский — убийцы необходимо тщательно сопоставить», — заключил Самонкин.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в июле 2018 года. Их тела были обнаружены недалеко от урановых рудников Бакума, которые контролируются местными боевиками под патронатом французских энергетических компаний.

Ранее о вероятной связи Франции с убийством журналистов было заявлено в специальном расследовании Федерального агентства новостей. В нем указывается, что Парижу явно есть что скрывать в Центральной Африке, а Ходорковский традиционно готов подключиться к любой антироссийской кампании.