Москва, 5 февраля. Более 100 экоактивистов захватили тепловую электростанцию (ТЭС) Даттельн-4 на западе Германии.

Новая электростанция Даттельн-4, которая использует в качестве топлива уголь, должна быть запущена в нынешнем году. 2 февраля более 100 активистов движения гражданского неповиновения Ende Gelände («На этом все») прорвались на территорию электростанции с применением силы, захватив два грузоподъемных крана. Они потребовали немедленного закрытия электростанции, а также призвали власти Германии отказаться от использования угля в качестве топлива для электростанций.

Активисты блокировали работу электростанции на протяжении девяти часов, после чего их разогнали сотрудники полиции.

Член Совета Федерации Сергей Цеков выразил уверенность, что подобные протестные акции имеют ярко выраженный политический подтекст. По его словам, данный инцидент связан с противостоянием между экологическими партиями, которые имеют большую популярность в Германии и других странах Евросоюза.

«Активность экологов привела к тому, что люди, которым все равно, кого поддерживать, стали по всей Европе голосовать на различных выборах за экологические партии, чья поддержка увеличилась в 2019 году в среднем в два раза», — пояснил сенатор.

Цеков отметил, что власти Германии правильно реагируют на подобные провокации, применяя умеренную силу к протестующим, что позволяет избежать негативной реакции со стороны общественности, передает «Слово и Дело».

«Украинский Майдан в 2013 году, например, был разогнан так жестко, что вызвал взрыв возмущения и привел к государственному перевороту. Силовые акции возможны в ответ на нарушение закона, однако делать это нужно тактично, чтобы не провоцировать людей», — подчеркнул сенатор.

Напомним, минувшим летом Москве прошли незаконные митинги в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Мосгордумы. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого была установлена причастность спецслужб США к организации массовых беспорядков в Москве, а также их вмешательство во внутренние дела России.

Журналистам ФАН также удалось выяснить, что Навальный и его окружение получают большие денежные средства от своих зарубежных кураторов для осуществления антигосударственной деятельности на территории РФ.