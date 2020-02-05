В ливийских соцсетях сообщили о переброске турками в Триполи боевиков из Ирака

Общее количество протурецких боевиков, воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, превысило, по данным Ливийской национальной армии (ЛНА), 6 тысяч человек, которые воюют по всей длине фронта от границы с Тунисом до южных кварталов Триполи и трассы на Мисурату.

С начала года количество протурецких боевиков, воюющих во имя империалистических идеалов Турции на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, превысило 6 тысяч человек. Об этом на брифинге для прессы 3 февраля заявил официальный представитель главнокомандующего Ливийской национальной армией Ахмад аль-Мисмари.

По его словам, Турция, сперва ограничивавшаяся перебросками боевиков так называемой «Сирийской Национальной Армии», теперь отправляет воевать на стороне «правительства ИГИЛ»1 (ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ), как именуют ПНС сторонники Халифы Хафтара, боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и ИГИЛ. Первых в Ливию прибыло 1500–2000 человек, тогда как «халифатчиков» — около 2000.

Правда, чем отличаются первые от вторых, а вторые от третьих, аль-Мисмари не пояснил, равно как и не сказал, где же проходит та самая грань, по которой можно отличить сторонника «Хуррас ад-Дин» (сирийское отделение «Аль-Каиды») от члена спящих ячеек ИГИЛ и протурецкой «Дивизии Хамза».

На деле разницы между рядовыми членами группировок нет, фактически это одни и те же лица, участвовавшие в так называемой «сирийской весне» на стороне различных группировок - «Сирийской Свободной Армии», «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) / «Джейш аль-Фатх» / «Хайат Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков) и различных «Новых Сирийских Армий». У всех группировок отличались лишь спонсоры и ареолы обитания: вынужденно «мигрируя» из освобождаемых Сирийской Арабской Армией районов на север страны, рядовые боевики, как местные, так и «хариджиты» (иностранцы) вступали в ту группировку, чьи хозяева больше платили. О разнице в идеологии или методах «борьбы» группировок и бандгрупп позарившиеся на 200 долларов моджахеды никогда не задумывались.

Поэтому слова аль-Мисмари о прибытии членов «Аль-Каиды» или ИГИЛ нужно воспринимать с изрядным скепсисом: вчерашний ИГИЛовец — это сегодняшний СНАшник. И риторика эта направлена на широкого, неосведомленного читателя.

5 февраля медиасторонники ЛНА и Халифы Хафтара стали обсуждать новый факт: теперь Турция сперва перебрасывает боевиков в лагерь подготовки в турецком Измире, а оттуда направляет в Триполи. И к сирийским боевикам прибавили боевиков иракских.

И это тоже оголтелый популизм, рассчитанный на нагнетание паники среди несведущей публики.

Хоть сколько-нибудь правдоподобной такая версия сторонникам теорий заговора ни казалась, она разбивается о здравый смысл.

Во-первых, в отличие от боевиков сирийских боевики иракские не сидят на зарплате у турецких спецслужб и, мягко говоря, в этом не заинтересованы. У иракских боевиков есть четко определённая цель: кошмарить иракское население и правоохранительные структуры, создавая видимость высокой террористической угрозы.

Да, граница с Сирией дырявая, да, часть этих боевиков кочевала из Заевфратья через Турцию в Идлиб, но после операции «Источник мира» и создания так называемой «зоны безопасности» в сирийской Рожаве перебросить кого бы то ни было через турецкую границу, не вызвав подозрений у курдских сил безопасности «Асайиш», сирийского «Мухабарата» и российской военной полиции сложно. Такая переброска просто нецелесообразна.

Во-вторых, в Ираке несколько иной порядок цен. Среднестатистическая зарплата майора ВС Ирака колеблется от 6 до 10 тысяч долларов США. У водителя автобуса зарплата в районе 1,5 тысячи долларов. При объявленной зарплате протурецких наёмников, стамбульским экспрессом отправляемых в Ливию, в 2000 долларов довольно странно было бы ожидать, что иракцы согласятся поехать в Африку воевать за интересы Турции.

В-третьих, нужно учитывать отношение к Турции в Ираке. В отличие от Сирии, к туркам на территории Ирака отношение чуть получше, чем к США, но их все равно приравнивает к оккупантам (ВС Турции уже три года проводят операцию на севере Ирака, где создали около двух десятков баз). И если в Сирии Турция делает упор на оппозицию, то в Ираке какого-либо контингента, который бы с симпатией относился к Турции и Эрдогану, попросту не сыщешь. А воевавших в рядах ИГИЛ боевиков турецкие власти из иракских застенок вытаскивать не собираются — проще набрать сирийскую босоту и приехавших на заработки в Сирию узбеков.

1 Организация запрещена на территории РФ.