Продюсера Матвиенко не хотели пускать на концерт Билли Айлиш в Москве

Москва, 5 февраля. Российский музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко заявил, что является фанатом американской певицы Билли Айлиш.

Он даже посетил ее концерт в Москве. При этом охрана сперва отказывалась его пропускать, поскольку продюсер не подходил под описание целевой аудитории Айлиш.

«Я фанат Билли Айлиш. Я купил билет и пошел на ее концерт летом в Москве. Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили», — рассказал Матвиенко РИА Новости.

Матвиенко продюсировал такие известные российские группы, как «Любэ», «Иванушки International» и «Фабрика». Он также писал музыку к сериалам «Убойная сила», «Граница. Таежный роман», «Спецназ» и к фильму «Викинг».

Билли Айлиш является одной из самых популярных американских певиц, несмотря на юный возраст. К 18 годам она смогла заработать 8 млн долларов. Певица, родившаяся в Лос-Анджелесе в 2001 году, снискала известность во всем мире 4 года назад благодаря публикации дебютного сингла Ocean Eye на онлайн-платформе SoundCloud.

На минувшей церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Айлиш забрала награды в четырех номинациях, побив рекорд 1981 года. Музыкальный критик Артем Макарский считает, что популярность исполнительнице принесли запредельная честность в текстах и открытость.

На прирост аудитории девушки также сказалась функция предсохранения, которая автоматически добавила ее новый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go в библиотеки. В итоге его сохранили 800 тысяч человек. По словам Макарского, Айлиш стала первой крупной звездой поколения Z.