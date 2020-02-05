В фанатском движении прокомментировали скандал вокруг Дзюбы и оскорбивших его болельщиков

Санкт-Петербург, 5 февраля. Представитель фанатского движения Олег Осипов (Швед) прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию вокруг скандала между капитаном сборной России Артемом Дзюбой и футбольными болельщиками.

«Во-первых, не может быть никаких проблем между болельщиками и национальной командой на Евро, потому что все болеют за сборную. Случай с Дзюбой не имеет никакой заряженной истории. На игре с Сан-Марино кричали три человека, на самом деле, Дзюба даже этого не слышал. Это просто на телефон сняли, а хайп подняли после того, как кто-то рядом сидящий тоже снял и выложил в Сеть. Чиновники все раздули, а Дзюба — жертва этой ситуации. В итоге все думают, что это футболист пошел жаловаться, но это не так. Понятно, что его не будут любить болельщики «Спартака». Это была единичная история, просто люди посмеялись», — объяснил Осипов.