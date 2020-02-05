Жительница Кемерово сломала соседке палец из-за жалоб на открытое окно в подъезде

Кемерово, 5 февраля. Женщине сломали палец из-за того, что она постоянно жаловалась на сквозняк в подъезде одного из домов в Кемерово. Конфликт, который привел к серьезным травмам конечностей, возник между двумя соседками одной из многоэтажек в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По имеющимся данным, 55-летняя жительница дома несколько раз оставляла открытым окно в подъезде для того, чтобы проветрить помещение. Ее 40-летняя соседка несколько раз обращалась к ней с критическими высказываниями из-за того, что в ее квартире появляется сквозняк, передает «Газета Кемерова».

Спустя какое-то время обе женщины одновременно вышли на лестничную площадку и оказались у окна. Между ними завязалась словесная перепалка, которая завершилась рукоприкладством. В итоге у одной из женщин диагностировали перелом пальца и отправили на амбулаторное лечение.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. В отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Обидчице грозит до трех лет лишения свободы.