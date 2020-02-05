Дату проведения парламентских выборов перенесли в Гвинее

Конакри, 5 февраля. Парламентские выборы в Гвинее, намеченные на 16 февраля, были перенесены на 1 марта. Об этом сообщает RFI Kiswahili, ссылаясь на обращение президента страны Альфы Конде.

По данным СМИ, Конде ввел закон, который позволяет переносить сроки парламентских выборов. Как заявил президент Гвинеи, одной из причин переноса выборов в парламент являются призывы лидеров оппозиционных партий страны к саботажу выборов. Это, по словам Конде, привело к тому, что семь членов Независимой избирательной комиссии покинули свои посты.

Еще одна причина переноса парламентских выборов — призывы религиозных лидеров к прекращению подготовки к выборам. наблюдатели подчеркивают, что второй перенос даты выборов свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается избирательная комиссия.