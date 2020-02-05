Певица Клава Кока удалила кавер на трек Скриптонита из-за критики рэпера

Москва, 5 февраля. Популярный российский рэпер Скриптонит раскритиковал певицу Клаву Коку, которая записала кавер на его песню. Едкий комментарий он оставил под постом артистки в Instagram.

В соцсети Клава Кока сообщила, что выложила на YouTube видео с кавером на трек Скриптонита «Москва любит». Девушка исполнила композицию рэпера под гитару. Скриптонит отреагировал на кавер, призвав Коку «петь свои песни» и назвав ее «девочкой».

Видимо, комментарий зацепил певицу, поскольку она удалила не только пост в Instagram, но и видео с кавером с YouTube. Однако вскоре в ее аккаунте в соцсети появилась новая публикация.

«Мое выражение лица, когда говорят: «девочка, пой свои песни», — написала молодая исполнительница, выложив свое фото, на котором она улыбается.

Многие подписчики Клавы Коки вступились за любимую исполнительницу.

«Бедняжка. Мы тебя любим», — написала alison_dance_.

«Ты лучшая и ты это знаешь. Так что еще шире улыбаемся и идем дальше», — поддержала Коку 8_elizaveta_8.

«Ты сделала настолько круто, что я к себе перепостил впервые», — сообщил aleksey.bushkov.

«Не слушай никого, ты же сама знаешь, что они того не стоят», — прокомментировала _xoklavacoca_.

«Впервые встретила человека, который плохо относится к каверам на свои песни. Как будто ты ему лично что плохое сделала. Смешно», — написала egrkkreedd.