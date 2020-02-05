Баранец рассказал о преимуществах новейшего танка Т-90М «Прорыв-3»

Военный обозреватель КП Виктор Баранец рассказал о нововведениях, которые коснулись основного боевого танка Т-90.

Ранее представитель концерна «Уралвагонзавод» сообщил, что в России успешно завершены государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв». Контракты на поставку опытной партии ОБТ в войска были подписаны во время проведения военно-технического форума «Армия-2019» и находятся на стадии выполнения.

В декабре прошлого года замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки.

Комментируя завершение государственных испытаний Т-90М, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что модернизация Т-90 потребовалась, так как современный основной боевой танк России Т-14 «Армата» все еще находится на этапе испытаний и доработок.

«Поэтому в Минобороны решили взяться за модернизацию танков, которых у нас по несколько тысяч, у нас ведь огромное количество Т-90 и Т-72. Но взялись, прежде всего, за Т-90 и провели его глубокую модернизацию. Начать стоит с самого простого — место командира танка теперь находится справа от орудия, а не слева от наводчика, как это было раньше. Это говорит о том, что модернизаторы думали об эргономике и удобстве работы, ведь теперь у командира появилась возможность для лучшей обзорности поля боя. Вдумайтесь, у него сразу под рукой появилось восемь триплексов, притом, что раньше было четыре», — говорит аналитик.

Командир танка также обзавелся центральным монитором, чего не было в ранних версиях Т-90. Помимо этого, командир теперь имеет возможность в любой момент заменить наводчика, потому что аппаратура наводчика и аппаратура командира очень плотно интегрированы. А для победы в бою это чрезвычайно важно, ведь если наводчик выйдет из строя, то командир сможет его заменить и наоборот.

«Я уже спорил со многими специалистами насчет того, что впервые у командира «Прорыва» появилось устройство выбора боеприпаса. Кто-то из специалистов мне скажет, что это уже было на других типах танков и бронемашин. Да, было, но здесь установлена новая, радикально усовершенствованная система. Что я могу еще сказать — позаботились о комфорте экипажа, появился кондиционер, но еще одно чрезвычайно важное отличие «Прорыва-3» от предыдущих серий заключается в том, что он буквально облеплен прицелами: телевизионный, тепловизионный, визорный, канал управления ракетами, дальномер и т.д.», — продолжает Баранец.

Последняя модификация Т-90 также обзавелась башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием и новой боеукладкой, которая теперь вынесена за боевое отделение, что значительно повышает живучесть танка и экипажа.

«Дальше — появилось 125-мм пушка, абсолютно такая же, как у Т-14, а это принципиально важно. Называется она «пушка повышенной живучести», но нужно понимать, что прорабатывается еще вариант установки на «Прорыв-3» 152-мм пушки, что очень серьезно увеличит боевой потенциал танка. Еще одно важнейшее нововведение — система управления огнем «Калина», и она относится к разряду высокоавтоматизированных. То есть фактически мы систему управления огнем поставили самую последнюю, которой только располагают наши оборонные предприятия. Далее — дистанционное управление зенитной пулеметной установкой калибра 12,7 «Корд МТ». Ну а дальше по мелочам: приварили противокоммулятивные решетки и установили комплекс динамической защиты «Реликт», — говорит эксперт.

Военный обозреватель КП утверждает, что Т-90 стал прекрасной платформой для модернизации. К тому же все нововведения стоят в десятки раз дешевле, чем создание нового танка Т-14 с нуля.

«Открою секрет: если бы наше Минобороны, как когда-то мечтало, заказало сегодня 2300 танков Т-14, то нам бы они могли обойтись не дороже 3 млн долларов за штуку. И если смотреть на «Леклерки», «Меркавы», «Леопарды» и т.д., куда ни кинь, некоторые машины будут обходиться в 6-6,5 млн, а в некоторых случаях и 7 млн долларов. Таким образом мы сегодня с вами можем получить модернизированный танк Т-90, который, я думаю, с большой натяжкой будет стоить порядка 2 млн долларов. То есть это получается и очень высокоэффективный, и в сравнении цена-эффективность очень выгодный для министерства обороны», — говорит полковник в отставке Баранец.

Напеним, Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР «Прорыв-3». Машина оборудована высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина» и дистанционно управляемой зенитной пулеметной установкой с 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд».