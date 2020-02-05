ФИФА прокомментировала возможное отстранение России от участия в ЧМ-2022

Цюрих, 5 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала возможный запрет участия российского сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре (ЧМ-2022). Ранее об этом заявляли во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Представитель ФИФА отметил, что позиция федерации после декабрьского заявления по этому вопросу не изменилась, передает Kp.ru.

«ФИФА находится в контакте с ВАДА и АСОИФ (Ассоциация летних Олимпийских международных федераций. – Прим. ФАН) для прояснения вопроса по решению исполнительного комитета ВАДА в отношении футбола», — отметили в организации.

Сообщается, что распоряжение об отстранении отечественной сборной от участия в Чемпионате мира должно быть направлено в Россию, но уведомление не было получено ни в Российском футбольном союзе, ни в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

По словам главы РУСАДА Юрия Гануса, говорить о санкциях в отношении российских спортсменов преждевременно до завершения судебных разбирательств.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал сообщение об отстранении России от участия в ЧМ-2022 провокацией и ложью. По мнению спортивного функционера, ВАДА не может кого-то не допустить к чемпионату мира, поскольку такие решения находятся в компетенции Международной федерации футбола, передавало Федеральное агентство новостей.