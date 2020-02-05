МВД после скандала с «номером зверя» прокомментировало проект закона о трехзначных номерах

Москва, 5 февраля. Трехзначные коды на автономерах в будущем могут начать выдавать во всех регионах России, заявили в МВД РФ.

Согласно тексту проекта приказа «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», новые коды могут начинаться с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 (в настоящее время трехзначные коды регионов начинаются только с цифр 7 или 1. — Прим. ФАН)

«Расширение перечня цифр, используемых в качестве первой цифры трехзначного кода региона, предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе», — говорится в пояснительной записке к документу.

Впервые номера с трехзначным кодом появились в Москве, после чего их стали выдавать в Петербурге, Ростовской области и Краснодарском крае.

Если проект МВД будет принят, то в Алтайском крае код на автономерах может выглядеть как 222, в Омской области — как 555. А вот возможный трехзначный номер для автомобилей на Среднем Урале (666) уже успел вызвать скандал. Дело в том, что в христианстве число 666 имеет крайне негативную коннотацию и считается «числом зверя». В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии заявили, что проект МВД возмутителен. Игумен Вениамин Райников в комментарии «Газете.Ru» заявил, что, прежде чем выходить с «какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании».