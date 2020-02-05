Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020

Экс-вратарь сборной России и футбольного «Зенита» Вячеслав Малафеев в видеоинтервью Федеральному агентству новостей, приуроченному к пресс-конференции «Петербург и Евро-2020. Европейский футбольный праздник уже близко», поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020, четыре матча которого примет Северная столица.

«Безусловно, город готов к таким форумам, потому что прошедшие чемпионат мира и Кубок конфедераций показали, что с точки зрения логистики, инфраструктуры все было на высшем уровне. Это отмечали все. Не просто туристы, которые кроме футбола наслаждались красотой нашего города, но и ФИФА, которая отметила все, начиная от организации движения и до стадиона — последний является одним из самых лучших в мире», — подчеркнул Малафеев.

«В нашей сборной уже собран хороший коллектив. Да, конечно, хотелось бы большей конкуренции, чтобы было больше игроков и выбора, чтобы было больше возможностей маневрировать. Но игры против Хорватии и Испании показали, что наша сборная может играть на равных с лучшими командами мира. Учитывая, что два матча из трех (против финнов и бельгийцев. — Прим. ФАН) будем играть при своих трибунах, я думаю, что это хорошее преимущество, которое нужно превратить в какой-то результат. Думаю, команде по силам что-то сделать, вполне вероятно, что мы увидим позитивный результат», — резюмировал он.

Пресс-конференция, на которой присутствовали журналисты, эксперты и чиновники, проходила 5 февраля в медиацентре «Патриот».