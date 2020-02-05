Палестинцы возмущены встречей Нетаньяху с руководством Судана

Рамалла, 5 февраля. Жители Палестины оказались крайне возмущены недавней встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с председателем Суверенного совета Судана (орган власти, временно замещающий главу государства) Абдулом-Фаттахом Бурханом на фоне предложенной США «сделки века».

Примечательно, что протесты прошли и в самом Судане. Местные жители устроили митинг возле здания Совета министров, протестуя против нормализации отношений с Израилем. Некоторые принесли плакаты с текстом «Бурхан, сколько они тебе заплатили, чтобы посидеть с торговцем кровью?».

По словам организаторов акции, власти Судана не поинтересовались мнением народа, который выступает решительно против «нарушений, допускаемых Израилем против палестинского народа».

Встречу Бурхана и Нетаньяху также осудило движение ФАТХ (одна из ведущих партий палестинской автономии). Секретарь Центрального комитета ФАТХ Джибриль Раджуб заявил, что встреча противоречит позиции суданского народа, который поддерживает право палестинцев на собственное государство в пределах границ 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

Отметим, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, напротив, приветствовал встречу Бурхана и Нетаньяху. Такой же позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, что переговоры Бурхана и Нетаньяху состоялись 3 февраля. При этом глава Суверенного совета Судана не уведомил о переговорах правительство, чем вызвал возмущение среди членов кабинета министров. Сообщается, что встреча была организована Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация выработала «сделку века», которая может положить конец арабо-израильскому конфликту. Палестине он предложил удвоить территории и оказать помощь при создании собственного государства. Израилю — отдать Иерусалим целиком.