Путин заявил о готовности России развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром

Москва, 5 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил о готовности РФ развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром.

На церемонии вручения верительных грамот послам ряда стран, в том числе Алжира, Путин выразил надежду на то, что в Россию приедет президент африканского государства Абдельмаджид Теббун.

Президент РФ подчеркнул, что две страны связывают прочные и дружеские отношения. Путин назвал состоявшиеся в конце 2019 года президентские выборы «серьезным шагом на пути политических и социально-экономических преобразований в Алжире». По его словам, Россия поддерживает политику Алжира в международных и региональных вопросах.

«Видим хорошие перспективы для наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, координации в целях укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне», — заявил глава российского государства.

Также Владимир Путин отметил, что весьма перспективным является сотрудничество с Сингапуром и Королевством Камбоджа. По словам президента России, Сингапур является перспективным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а «отношения с Королевством Камбоджа носят дружественный и партнерский характер».

«Наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры», — сказал лидер России, комментируя отношения с Афинами.

Путин назвал Монголию добрым соседом и проверенным временем другом России и заявил о готовности работать совместно с Тунисом «по актуальным региональным проблемам, в том числе по ливийскому урегулированию».