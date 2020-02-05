Погибшие в ЦАР российские журналисты стали жертвами «криминальных аппетитов» Франции

Москва, 5 февраля. Причастность Франции к убийству троих российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) свидетельствует о том, что проект антироссийской провокации был спланирован заранее, заявил член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Париж напрямую причастен к убийству Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года, об этом стало известно по итогам расследования Федерального агентства новостей. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к России в 2017 году с просьбой помочь остановить гражданскую войну в стране. Франция отреагировала на сотрудничество РФ и ЦАР волной фейков в государственных СМИ.

«Франция не просто десятилетиями ведет в ЦАР неоколониальную политику, а считает эту страну своей вотчиной. Де-факто Париж построил там систему теневой экономики на базе специально созданных и подконтрольных террористических группировок», — отметил Перенджиев в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Аналитик добавил, что «теневая экономика» ― это не громкие слова, а лишь «вершина айсберга» тех бесчинств, которые Париж творит в Африке. Частью выстроенной теневой экономики Франции в ЦАР является поставка оружия боевикам, контрабанда наркотиков, работорговля и создание рынка донорских органов.

Попытку Москвы навести порядок в стране по просьбе официальных властей и избавиться от теневого рынка Париж расценил как личную угрозу своим финансовым интересам, развернув глобальную антироссийскую кампанию. Жертвами этой кампании и стали российские журналисты.

«Изначально из трагедии с убийством российских журналистов торчали «уши» Ходорковского, Париж пытался скрыть свою причастность в его «тени». Но когда выяснилось, что французские спецслужбы причастны к этой истории, все встало на свои места», — подытожил эксперт.

Ранее Перенджиев напомнил о роли России в подписании Хартумских соглашений год назад. Это, по его словам, способствовало возобновлению образования на ранее охваченных войной территориях ЦАР и рождению идеи о преподавании в центральноафриканских школах русского языка.