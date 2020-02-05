Рада рассмотрит законопроект о «запрете акустического насилия» в маршрутках

Киев, 5 февраля. Законопроект о «запрете акустического насилия» в общественном транспорте внесен на рассмотрение Верховной рады Украины.

Одним из авторов документа является депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который известен своими националистическими и русофобскими высказываниями. По его словам, поводом для подготовки данного законопроекта стал недавний инцидент с участием украинских волонтеров, которые «были вынуждены смотреть» российский сериал в междугороднем автобусе, выполнявшем рейс из Луцка в Киев.

«Мы подготовили законопроект против акустического насилия - это изменение в закон об автомобильном транспорте. В изменениях предусмотрено, что в рейсовых автобусах и маршрутках водители не смогут использовать звуковое сопровождение, то же самое касается пассажиров», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Украинский парламентарий выразил надежду, что Верховная рада не будет медлить с принятием этого закона.

Напомним, 27 января украинский волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего автобуса отказался выключить сериал на русском языке. По ее словам, она с подругой была вынуждена выйти посреди трассы, чтобы «не смотреть российское кино».