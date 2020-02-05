Экс-игрок «Зенита» Игонин считает, что футболисты стали меньше пить и курить

Санкт-Петербург, 5 февраля. Бывший игрок петербургского «Зенита», депутат Закса Ленинградской области Алексей Игонин считает, что среди профессиональных футболистов стало меньше курящих и пьющих.

«Безусловно, футболисты сейчас пьют и курят меньше. Я, к примеру, попал в такой период становления профессионализма, когда ты занимаешься не просто футболом, а это твоя работа: у тебя есть обязательства, ответственность, контракт и более того, ты планируешь жить на эти средства», — отметил экс-хавбек сине-бело-голубых в интервью Федеральному агентству новостей.

По его словам, раньше игроки не думали, что футбол — серьезная профессия.