Экс-игрок «Зенита» Игонин считает, что футболисты стали меньше пить и курить

Санкт-Петербург, 5 февраля. Бывший игрок петербургского «Зенита», депутат Закса Ленинградской области Алексей Игонин считает, что среди профессиональных футболистов стало меньше курящих и пьющих.
«Безусловно, футболисты сейчас пьют и курят меньше. Я, к примеру, попал в такой период становления профессионализма, когда ты занимаешься не просто футболом, а это твоя работа: у тебя есть обязательства, ответственность, контракт и более того, ты планируешь жить на эти средства», — отметил экс-хавбек сине-бело-голубых в интервью Федеральному агентству новостей.
По его словам, раньше игроки не думали, что футбол — серьезная профессия.
«Такого опыта не было. Сегодня мы понимаем, что футболисты получают большие деньги, благодаря которым на пенсии можно жить. Допустим, когда я начинал играть в футбол, процент курящих доходил до 85, как мне кажется, а сегодня это нонсенс», — резюмировал Игонин.