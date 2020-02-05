ОАЭ и Греция указали на попытки Турции спровоцировать эскалацию конфликта в Ливии

Абу-Даби, 5 февраля. Греция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили за продолжение мирных инициатив, направленных на политическое урегулирование ливийского кризиса, а также отметили важность предотвращения любого иностранного вмешательства и переброски боевиков в Ливию. Эти вопросы были ключевыми на прошедшей встрече наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Также в ходе переговоров представители Греции и ОАЭ подтвердили свою позицию касательно дальнейшего поиска компромисса между конфликтующими сторонами в Ливии, благодаря которому будет прекращено кровопролитие и будут созданы условия для последующего подписания соглашения о перемирии.

Стоит отметить, что одной из важнейших тем встречи было противодействие продолжающейся переброске боевиков террористических группировок на ливийскую территорию, осуществляемой при непосредственном участии Турции. Именно Анкара, противореча своим обязательствам, подтвержденным по итогам берлинской международной конференции по Ливии, поставляет так называемому Правительству национального согласия (ПНС) различные вооружения и боевую технику, в том числе танки и беспилотники.

Греция и ОАЭ осудили подобные действия турецкой стороны, которые несут нестабильность и угрожают безопасности ряда государств Северной Африки, а также создают напряженность в Средиземном море. Высокопоставленные представители двух государств обратили внимание на необходимость соблюдения норм международного права в регионе, прежде всего этот посыл касался Турции, нарушающей оружейное эмбарго ООН и игнорирующей морские границы ряда европейских стран.

Ранее Федеральное агентство новостей в большой публикации рассказало о многочисленных нарушениях со стороны Турции, тратящей огромные средства на поддержку ПНС Файеза Сарраджа, оккупировавшего Триполи. Все вооружение, поступающее в Ливию, еще сильнее подогревает ливийский кризис, грозя эскалацией и продолжением кровопролития. Часть финансов, расходуемых на закупку оружия для террористов, захвативших Триполи, поступает от Катара, о чем также неоднократно говорилось в материалах ФАН.

Еще одной серьезной проблемой, препятствующей мирным процессам в Ливии, являются сирийские наемники, прибывающие из Идлиба через Турцию и Тунис. Ранее сообщалось и об этих террористических маршрутах, которыми пользуется Турция, чтобы хоть как-то поддерживать Сарраджа. Однако страны Запада, кажется, не замечают этого, продолжая рассуждать о важности мирного урегулирования, что выглядит беззубо на фоне переброски радикалов Анкарой в Северную Африку.