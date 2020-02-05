Путин заявил, что пытающиеся нажиться на коронавирусе аптеки будут лишать лицензии

Москва, 5 февраля. Президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у тех аптек, которые завышают цены в связи с ситуацией с коронавирусом и пытаются нажиться на людях. Об этом он рассказал на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, аптеки, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты, нужно лишать лицензий.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — сказал он.

По словам Путина, в России «аптечная сеть избыточная» и обширная. Он уточнил, что от закрытия нескольких аптек негативных последствий для граждан не будет.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, на материковой части Китая им заразились более 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще 1 человек умер в Гонконге. На прошедшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области.