Россия прекратит чартерные рейсы в Китай с 14 февраля

Москва, 5 февраля. Чартерные рейсы между Россией и Китаем прекратятся с 14 февраля из-за эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая курирует работу по нераспространению опасной инфекции на территории России.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Голикова добавила, что правительство уже обратилось к россиянам, которые в настоящий момент находятся в Китае, чтобы они вернулись на родину ради собственной безопасности.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Москва приостановила безвизовые поездки в Китай и открыла карантинные пункты на Дальнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящий момент в России проводится масштабная и комплексная работа по противодействию опасному вирусу. Речь идет не только о принимаемых мерах предосторожности, чтобы не допустить вспышки эпидемии, но и о разработке вакцины.