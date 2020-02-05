Игонин считает, что Черчесов не станет перетряхивать состав сборной на Евро-2020

Санкт-Петербург, 5 февраля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не будет вносить значительные изменения в состав команды перед чемпионатом Европы 2020 года. Так считает бывший игрок «Зенита», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Игонин.

На пресс-конференции о готовности Северной столицы к Евро-2020, прошедшей 5 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», экс-футболист подчеркнул, что наставник сборной не станет перетряхивать ее состав.

«Не думаю, что будут серьезные изменения в сборной, Черчесов не сторонник этого», — передает его слова корреспондент Федерального агентства новостей.

Он также добавил, на таком серьезном соревновании важен опыт, поэтому не стоит ожидать включения в заявку большого количества молодежи.

«В отношении молодых игроков я тоже сомневаюсь, здесь важен опыт», — заключил бывший футболист.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля, его участниками станут 24 национальные команды. Впервые европейский футбольный форум примут 12 городов из разных стран. Таким образом УЕФА решила отметить 60-летие первого чемпионата Европы, победителем которого стала сборная СССР.

В качестве одного из принимающих городов был выбран Санкт-Петербург, в котором помимо матчей группового этапа пройдет одна четвертьфинальная игра. Сборная России встретится в Северной столице со сборными Бельгии и Финляндии. Еще один матч, с командой Дании, российские игроки сыграют в Копенгагене.