Пенсионерам Донецкой и Луганской народных республик нужны их честно заработанные деньги, а не новое министерство. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.

Новое министерство

На территории Украины будет создано отдельное министерство по вопросам «оккупированных территорий». Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее заниматься вопросами реинтеграции Донбасса и работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами», — заявил Гончарук.

Заметим, что на Украине до сих пор существовало так называемое министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Однако украинский лидер Владимир Зеленский недавно поручил правительству реорганизовать отдельные ведомства для их последующего объединения в одно единственное. Речь идет о министерстве культуры, которое занимается вопросами спорта и молодежи, и министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Зеленский должен остановить огонь

Как отметил Владимир Медведев, пенсионерам ДНР и ЛНР нужны их честно заработанные деньги, а не новое министерство. Создание на Украине министерства по вопросам «оккупированных территорий» принесет пользу только тем чиновникам, которые будут там работать.

«Жителям Донбасса от новой государственной структуры ни холодно, ни жарко. Военный конфликт требует простых и четких решений: прекращение огня, снятие экономической блокады, выполнение в полной мере Минских соглашений и выплаты пенсионерам ДНР и ЛНР денег, которые они заработали своим трудом. Для этого не нужно создавать министерство», — пояснил Владимир Медведев.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, Владимиру Зеленскому нужна политическая воля и твердая решимость положить конец убийствам ни в чем неповинных людей. Медведев заметил, что новое министерство будет осваивать бюджеты, отчитываться о кипучей деятельности и достижении успехов.

«Однако вряд ли это позволит разрешить конфликт в Донбассе и реально помочь людям», — заключил Владимир Медведев.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (РФ, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря прошлого года. В общей сложности он длился 5,5 часа.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.