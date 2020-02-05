Толстый кот Виктор, которого не пустили в самолет «Аэрофлота», похудел

Москва, 5 февраля. Кот Виктор, которого не пустили на борт авиакомпании «Аэрофлот», похудел примерно на пятьсот граммов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил его хозяин, Михаил Галин. Здоровье Виктора также в полном порядке.

«Виктор чувствует себя прекрасно, находится дома, во Владивостоке», — рассказал Михаил ФАН.

В ближайшее время Виктор вместе с хозяином совершит небольшое турне по России.

«Готовятся небольшие гастроли кота. Нас пригласили в Казань и на выставку «Кэтсбург» в Москву. Сейчас мы рассматриваем это предложение», — поделился с корреспондентом ФАН Михаил Галин.

В настоящее время кот сбросил около полукилограмма. Недавно он проходил процедуру взвешивания.

«Сейчас у него вес — восемь килограмм. На момент того самого перелета Виктор весил восемь с половиной», — рассказал хозяин кота Михаил.

Инцидент с котом Виктором произошел осенью прошлого года. Упитанного кота не хотели пропускать на борт самолета сотрудники авиакомпании. Дело в том, что кот превышал нормативы веса и не мог находиться в салоне лайнера вместе со своим хозяином. Михаилу Галину пришлось взвешивать вместо Виктора другую кошку, Фиби. Так он ввел в заблуждение сотрудников аэропорта и пронес питомца на борт самолета.

Галин неоднократно высказывался за изменение правил перевозок. По словам общественного деятеля, животное должно свободно путешествовать с хозяином, несмотря на свои размеры.