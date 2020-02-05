«Автодор» предложил штрафовать за нарушение правил использования шипованной резины

Москва, 5 февраля. В Госдуме РФ предложили ввести ограничения для водителей, пользующихся зимней резиной. Соответствующие инициативы обсудили участники круглого стола, организованного думским комитетом по транспорту и строительству.

В Госдуме отметили, что колеса с шипами наносят серьезный вред дорожному покрытию. По данным Российского университета транспорта, каждый год 53 миллиарда рублей тратится на устранение колейности, возникающей чаще всего из-за шипованных колес.

«Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять», — заявил замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский.

Чиновник не видит необходимости ездить на шипованной резине в столице, так как, по его словам, город хорошо убирается в зимнее время, передает НСН. Он также обратил внимание, что, например, на МКАД чаще всего колея образуется в крайней левой полосе, где ездят легковые машины на шипах.

Сейчас в России нельзя ездить на летней резине с декабря по февраль. С июня по август под запретом находятся покрышки с шипами.

Государственная компания «Автодор» предложила штрафовать автомобилистов за нарушение правил эксплуатации шипованных шин. Для этого в организации призвали снова обязать автомобилистов клеить на машину опознавательный знак «Шипы». В «Автодоре» отметили, что это позволит распознавать автомобили с шипованной резиной с помощью камер. Также в госкомпании считают, что нужно наделить региональные власти правом самостоятельно устанавливать периоды использования колес с шипами, пишет Deita.ru.

Инициативу со штрафами поддержали в МВД. А представитель Российского дорожного научно-исследовательского института Николай Беляев считает, что для машин на шипованной резине можно снизить разрешенную скорость на автомагистралях до 90 км/ч, сообщает телеканал «360».

Ранее Минюст РФ предложил в несколько раз увеличить штрафы за превышение скорости. Кроме того, в России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел.