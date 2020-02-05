Игонин прокомментировал несостоявшийся трансфер Кокорина в «Сочи»

Экс-игрок «Зенита», депутат Закса Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал Федеральному агентству новостей несостоявшийся трансфер форварда Александра Кокорина в «Сочи», а также рассказал о снижении уровня курящих и пьющих футболистов в профессиональных клубах.

— Да, эта вся история с несостоявшимся трансфером Кокорина выглядит не очень хорошо. Но это не в первый раз, в мою бытность были подобные ситуации. Могу сказать, что клубы и руководители клубов, тренеры зачастую в таких ситуациях действуют достаточно жестко. Мы можем тысячи примеров найти, когда игрока просто заставляли тренироваться по восемь часов, он бегал вокруг поля, [ему] уменьшали зарплату — всеми способами заставляли, скажем так, убедить его поменять клуб. В отношении «Зенита» мы же понимаем, что тут все достаточно мягко. Здесь много позиций. Мы рассуждали со спортивной точки зрения, что, возможно, было бы полезнее для Кокорина, на наш взгляд. Ему нужна игровая практика, которую, я уверен, он получил бы в полном объеме в клубе «Сочи», она бы пошла ему на пользу.

В отношении футболиста всегда есть руководитель, который видит ситуацию лучше, к тому же платит тебе деньги. В этом отношении надо к этому прислушиваться. Я бы не назвал Кокорина каким-то инсургентом, у него зачастую свою мнение, но не до конца понятно, насколько это его мнение. Как кажется, это мнение ему навязывают, потому что нет какой-то однозначности, что спортсмен думает по поводу этой всей истории. Советы агентов, представителей клуба могут сбивать с толку игрока. Все эти вещи нужно взвесить, положить на чашу весов. Кокорину необходимо тренироваться и взвесить все самому. Мне кажется, что это некое влияние со стороны.

— Не лукавит ли Кокорин, говоря о зарплате в 20 тысяч рублей?

— Давайте отталкиваться не от наказания для него и его товарища Павла Мамаева, который оказался в совершенно других условиях. Кокорина поддержал город, клуб, хотя ситуация неоднозначная. С ним подписали контракт, дав понять, что всегда есть возможность вернуться. А дальше в какой-то части клуб, судя по всему, попросил, чтобы дорога была с двусторонним движением. Руководству надо было, чтобы он поступил так, но он отказался. Поэтому говорить о том, что его нужно жалеть и у него зарплата маленькая, не совсем правильно.

— Если не возвращаться к началу этой истории с Кокориным, драками, можно ли сказать, что футболисты, которые нарушают дисциплину, стали употреблять больше алкоголя? Это же не секрет, что футболисты пили, пьют, может, будут пить, разумеется, после игр и тренировок.

— Безусловно, футболисты сейчас пьют и курят меньше. Я, к примеру, попал в такой период становления профессионализма, когда ты занимаешься не просто футболом, а это твоя работа: у тебя есть обязательства, ответственность, контракт и более того, ты планируешь жить на эти средства. Все-таки когда мы начинали играть в футбол, мы никогда не думали, что это такая серьезная профессия, для которой есть определенные требования и запреты. Такого опыта не было. Сегодня мы понимаем, что футболисты получают большие деньги, благодаря которым на пенсии можно жить. Допустим, когда я начинал играть в футбол, процент курящих доходил до 85, как мне кажется, а сегодня это нонсенс.