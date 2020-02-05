Турция пытается решить национальные интересы за счет Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом Сирийской арабской армии (САА), если они в течение февраля не отступят от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Подробнее о происходящем на севере Сирии и роли турецкой стороны в конфликте — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Угрозы Анкары

Турецкий лидер с начала февраля сыплет угрозами в отношении официального Дамаска. Накануне Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем востоке. В ходе переговоров глава Турции призвал российского коллегу оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила действовать в Идлибской зоне и отошла в течение месяца от турецких наблюдательных пунктов.

В противном случае, Анкара намерена дать силовой ответ «в целях защиты». При этом Эрдоган заметил, что Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с российской стороной.

Ранее Эрдоган заявил, что в результате удара САА в Идлибе погибли пять турецких военных и трое гражданских. После этого глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара в ответ ликвидировала 76 военнослужащих сирийских войск.

Однако в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что турецкие самолеты не нарушали госграницу САР и не атаковали САА. Также Центр подчеркнул, что турецкие военнослужащие в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила РФ о своих передвижениях. Сирийские правительственные войска вели огонь по террористам, отступавшим к городу Серакиб.

Продвижение сирийских правительственных войск

Риторика Анкары приобрела резко негативную окраску на фоне успешной операции САА по зачистке севера Сирии от незаконных вооруженных группировок.

Бойцы САА после освобождения 28 января города Маарет ан-Нуман, где находился форпост «Джебхат ан-Нусры»1, в настоящее время движутся к стратегически важному Серакибу с трех направлений — южного, восточного и западного. Он расположен на пересечении автострад Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо. Установление САА контроля над городом поможет ускорить разгром незаконных террористов в Идлибской зоне деэскалации.

У Эрдогана в Идлибе свои союзники

Быстрое продвижение сил САА данном районе вызвало недовольство Турции, оказывающую поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам.

За последние два года Анкара направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры незаконных вооруженных формирований продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием с боевиками. Так, в свое время в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против сирийских правительственных войск.

Как сообщал телеканал Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины, танки и грузовики с боеприпасами, пересекли в минувшее воскресенье сирийскую границу. А уже в понедельник в Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Национальные интересы Анкары

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил ФАН, что за счет сирийского государства Анкара решает свои национальные интересы.

«Межличностные сложности возникли между Башаром Асадом и Эрдоганом. Эрдоган считает, что он может решить свои национальные, региональные интересы за счет Сирии. Дело в том, что на его территории находятся сирийские беженцы и он требует уважения, чинопочитания так, как он считает. Это его зона. Ведь в трех зонах деэскалации уже наведен порядок. А в этой зоне сложности большие, потому что он покровительствует умеренным террористам. Но, что такое «умеренный» или «неумеренный»? По этому поводу еще с американцами конфликтовали. Просили показать, кто «умеренные», а кто «неумеренные» террористы. То есть сейчас для американцев, как и для турок есть хороший террорист и есть плохой террорист. Такого не бывает», — сообщил эксперт.

В настоящее время российская сторона призвана уладить вновь разгорающийся сирийско-турецкий конфликт. Придти к решению в данном случае, уверен Кошкин, можно дипломатическим путем.

«Сейчас позиция России направлена на то, чтобы стабилизировать острую ситуацию между Эрдоганом и Асадом. Нужно поставить во главу угла интересы государственности Сирии, а Турция, Иран и Россия становятся гарантами по астанинским соглашениям и наводят порядок в зоне деэслакации. Нужен хороший диалог за столом, большой саммит руководителей, и, конечно же, хороший этап дипломатических встреч. Нужно вывести на стол переговоров эту военную коллизию противостояния, взаимных угроз и ударов, которые ведут к трагическим последствиям», — добавил политолог.

По мнению эксперта, Турция грозит ударить по правительственным войскам Сирии, опасаясь за судьбу снабжаемых ею боевиков, которых планирует использовать в политических интересах.

«Все больше и больше обостряется ситуация. Турция всемерно защищает свои интересы, чтобы сохранить в Идлибе эти тысячи боевиков. Я подозреваю, что уже перебрасываются в эти боевики в Ливию как турецкие прокси войска против Ливийской национальной армии. Но еще не пришло время активно перебросить, потому Турция грозит сирийским правительственным войскам, чтобы они прекратили боевые действия», — подчеркнул Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.