МИД Германии ответил на новые санкции против «Северного потока — 2»

Москва, 5 февраля. Министерство иностранных дел Германии прокомментировало новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

В ведомстве заявили, что Берлин отвергает любые экстерриториальные ограничения. Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкции против российского проекта газопровода. Это может произойти в том случае, если РФ, как сообщил газете источник из дипломатических кругов в Вашингтоне, попытается завершить его строительство.

«МИД Германии не занимается спекуляциями. Правительство находится в контакте с американскими партнерами по всем важным двусторонним и международным вопросам», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Также представитель МИД Германии отметил, что позиция правительства всем известна — «отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций».

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газопровод «Северный поток — 2» должен быть введен в эксплуатацию в середине 2020 года, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.