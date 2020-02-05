Росстат «потерял» 1% роста ВВП в статистике за 2019 год

Росстат наконец-то опубликовал данные за 2019 год по российской экономике в целом. Отечественный ВВП, как и ожидалось Федеральным агентством новостей, превысил отметку в 109,3 трлн рублей, составив 109,361 трлн. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года (103,876 трлн рублей), номинальный рост отечественной экономики составил 5,28%.

Тем не менее, «очищенный от инфляции» нетто-рост обозначен Росстатом скромной цифрой 1,3%, что должно соответствовать экономическому дефлятору в диапазоне 3,9–4%. При этом официально уровень инфляции в нашей стране — 3,05%.

Спрашивается, куда мог деться еще почти 1% ВВП, или примерно триллион рублей — около 16 млрд долл.? Ведь если верны обе цифры: и роста ВВП, и инфляции, — этот триллион бесследно «испаряется», а если верна только одна из них, то необходимо соответствующим образом изменить вторую...

Попытаемся решить эту проблему, рассчитав номинальный ВВП нашей страны в долларах. Для этого, в соответствии с методикой МВФ (не вдаваясь в некоторые тонкости), достаточно разделить показатель ВВП в национальной валюте на ее средний обменный курс к доллару.

Если принять, что ВВП-2019 равен 109,361 трлн рублей, а средний курс рубля был 64,6184 «деревянных» за один «вечнозеленый» (кстати, средний курс рубля к доллару в 2018 году — 62,9264, то есть долларовая инфляция нашей национальной валюты за год составила 2,69%, ниже собственно рублевой инфляции), то после простой операции деления получим, что номинальный ВВП РФ в 2019 году составил примерно 1,692 трлн долл. В прошлом, 2018 году МВФ определял данный показатель цифрой в 1,657 трлн долл.

Иными словами, рост экономики России за 2019 год в долларовом измерении — почти 2,14%. То есть искомый процент не исчезает и, более того, сохраняется почти целиком. Следовательно, речь должна идти не о том, что реальная инфляция выше официальной цифры (хотя по ощущениям — выше, и намного), а о том, что занижена цифра экономического роста. Это выглядит несколько абсурдно, но, тем не менее, это факт.

Далее, линейно перенося эти 2,14% роста на показатель ВВП по паритету покупательной способности, который, согласно версии МВФ, в 2018 году составлял 4,227 трлн долл., мы получим российский ВВП ППС-2019 в размере 4,318 трлн долл. Это, к слову, уже очень близко к показателю Германии, которая весь 2019 год переживала падение промышленного производства.

Таким образом, мы видим, что Росстат не «накачивает» цифры российской экономики, а немного «сдувает» их. Вряд ли это собственная инициатива данного уважаемого ведомства. Скорее всего, по данному поводу имеется соответствующее «указание сверху».

Помните, как Остап Бендер в «Двенадцати стульях» убеждал Эллочку-людоедку, что ее манто из крашеной собаки — вовсе не «мексиканский тушкан», а гораздо более ценный мех «шанхайских барсов»? Похоже, что с нынешней экономической статистикой России все обстоит с точностью до наоборот.

С чем это может быть связано? Наверное, здесь следует обратить внимание на три факта из сферы отечественной экономической жизни. Первый — передача (покупка) контрольного пакета акций Сбербанка правительством России у ЦБ. Второй — итоги очередного размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина РФ.

Относительно первого факта уже прозвучало заявление Германа Грефа о готовности покинуть свой нынешний пост, если Сбербанк из-под крыла Эльвиры Набиуллиной перейдет под крыло Михаила Мишустина и Андрея Белоусова. Относительно второго факта — главный анонимный покупатель, давший заявку на покупку ОФЗ за 58 млрд рублей, в установленный срок не оплатил данный пакет.

Создается впечатление, что Россия сейчас намеренно «сбивает» свой международный кредитный рейтинг и «отпугивает» иностранных инвесторов, в соответствии с известным принципом «чужие здесь не ходят». В свете утверждений министра финансов (но уже не первого вице-премьера) Антона Силуанова о сохранении планов масштабной приватизации госсобственности на 2020–2021 годы (это третий факт), ситуация выглядит более чем интересной.