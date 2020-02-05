Долги по социальным взносам снизились вдвое благодаря эффективной работе ФНС

Москва, 5 февраля. Федеральной налоговой службе удалось вдвое сократить долги по взносам в Пенсионный фонд, ОМС и фонд социального страхования. Налоговики были уполномочены контролировать взносы с 1 января 2017 года.

Отмечается, что фактически налоговое ведомство полноценно приступило к работе по контролю в марте 2018 года. Тогда сумма задолженности составляла 783 миллиарда рублей, сегодня этот показатель снизился до 340 миллиардов рублей.

До того, как налоговики взяли ситуацию под свой контроль, а сборы курировали сами внебюджетные фонды, долг ежегодно увеличивался на 100 миллиардов рублей. Эксперты подсчитали, что к 2020 году сумма могла достичь одного триллиона.

Смена контролирующего органа позволила снизить сумму задолженности на 68% уже к концу 2018 года. Ведомство взыскало с должников 254,6 миллиарда рублей. Оставшаяся часть долгов осталась за фирмами-банкротами, компаниями и предпринимателей, которые уже не работают, передает телеканал «360».

В период с 2017 по 2019 год налоговики взыскали с банкротов 78 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем могли собрать сами внебюджетные фонды.

Отмечается, что социальные фонды, за время контроля налоговиками, смогли получить 120 миллиардов рублей поступлений. Добиться высоких показателей позволила грамотная работа налоговой службы и изменения в налоговом администрировании, которые вывели на чистую воду теневых бизнесменов.