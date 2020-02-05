США свернули сотрудничество с Турцией по разведке из-за операции против курдских боевиков

Вашингтон, 5 февраля. Власти США заморозили секретную программу по обмену с Турцией разведданными, полученными с помощью беспилотников.

По словам высокопоставленных американских чиновников, решение приостановить действие программы на неопределенный срок было принято в связи с действиями Турции в Сирии. Речь, в частности, идет о турецкой военной операции «Источник мира», которую Анкара объявила в октябре 2019 года.

Целью операции стали находящиеся на севере Сирии боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) и незаконные вооруженные группировки сирийских курдов, связанные с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Операция завершилась в том же месяце после того, как президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании в Сирии, предполагающий вывод курдских радикалов из созданной Турцией зоны безопасности.

«Турция с лояльными ей сирийскими отрядами 6 октября начала наступление против курдских боевиков, поддерживаемых США, после двухдневного отвода Вашингтоном своих сил из приграничных районов», — пишет портал Al Arabiya.

Отметим, что Соединенные Штаты поддерживают сирийских курдов в попытке расшатать ситуацию в Сирии и свергнуть легитимного президента САР Башара Асада. Турция же, которая официально признала «Рабочую партию Курдистана» террористической организацией, относит вооруженные группировки курдов в Сирии к боевикам.

Она неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбой прекратить военную поддержку курдов, однако США отказались прислушиваться к своему партнеру по НАТО. Отношения между странами обострились еще сильнее после того, как Турция, вопреки воле США, приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В ответ Америка заморозила поставки истребителей F-35 и свернули программу обучения турецких пилотов.

1 Организация запрещена на территории РФ.