«Красой Вселенной — 2020» стала жительница Твери

Москва, 5 февраля. Обладательницей титула «Краса Вселенной — 2020» стала россиянка Ольга Самуйлова из Твери. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в оргкомитете конкурса.

Второе место и титул «Вторая Краса Вселенной — 2020» достался жительнице Молдавии Алене Саитовой. Третье место и титул «Третья Краса Вселенной — 2020» тоже выиграла россиянка — Алена Лаврентьева из Нижнего Новгорода.

Четвертый международный финал проекта прошел в онлайн-формате. Участницами отборочных туров фестиваля красоты и творчества стали конкурсантки из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Танзании, Гамбии, Индии и Бангладеш.

Планируется, что пятый, юбилейный конкурс «Краса Вселенной — 2021» будет проведен уже в офлайн-формате. Страна и город, где пройдет фестиваль, определят позже.

Организаторы также напомнили, что глобальную миссию проекта видят в изменении мира к лучшему, повышении качества жизни человека на Земле и бережном отношении к природе.