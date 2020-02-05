Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество
  /  Обновлено: 

«Красой Вселенной — 2020» стала жительница Твери

54
0 Оставить комментарий

«Красой Вселенной — 2020» стала жительница Твери

Москва, 5 февраля. Обладательницей титула «Краса Вселенной — 2020» стала россиянка Ольга Самуйлова из Твери. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в оргкомитете конкурса.

Второе место и титул «Вторая Краса Вселенной — 2020» достался жительнице Молдавии Алене Саитовой. Третье место и титул «Третья Краса Вселенной — 2020» тоже выиграла россиянка — Алена Лаврентьева из Нижнего Новгорода. 

Четвертый международный финал проекта прошел в онлайн-формате. Участницами отборочных туров фестиваля красоты и творчества стали конкурсантки из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Танзании, Гамбии, Индии и Бангладеш. 

Планируется, что пятый, юбилейный конкурс «Краса Вселенной — 2021» будет проведен уже в офлайн-формате. Страна и город, где пройдет фестиваль, определят позже. 

Организаторы также напомнили, что глобальную миссию проекта видят в изменении мира к лучшему, повышении качества жизни человека на Земле и бережном отношении к природе. 

Новости партнеров

Новости партнеров