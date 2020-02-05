Готовность Петербурга к ЕВРО-2020 обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

На базе Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему Чемпионату Европы по футболу.

До первого матча Чемпионата Европы по футболу 2020, который пройдет в Санкт-Петербурге, остается чуть больше четырех месяцев. Всего в Северной столице состоится четыре матча в рамках Чемпионата. На сколько город готов к проведению футбольного праздника, встрече спортсменов и болельщиков, обсудили сегодня на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Главный специалист сектора по подготовке значимых спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина отметила, что сейчас в городе проходит пятый, заключительный визит европейских экспертов. Они проверяют инфраструктуру, безопасность, транспорт, медицину: все, что касается предстоящих соревнований.

«Ну в общем-то каких-то замечаний нет, они довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую наивысшую степень готовности, мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание, как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», — отмечает Евгения Лапина.

Также на встрече отметили, что к ЕВРО-2020 в Петербурге подготовлено 1 500 волонтеров (200 из них в резерве на случай внештатных ситуаций). Они будут встречать болельщиков в аэропорту, на вокзалах, помогать ориентироваться на самом стадионе. В основном в числе волонтеров молодые парни и девушки. Они владеют разными иностранными языками: английским, немецким, французским, итальянским, финским. Будут работать в Северной столице и центры выдачи паспортов болельщиков, один из них уже открылся.