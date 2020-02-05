Богданов обсудил с послом Индии ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 5 февраля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Индии в Москве Балой Венкатешом Вармой. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ отметили, что встреча состоялась по инициативе посла. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, Ливии и палестино-израильскому урегулированию.

«В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на проблематику разрешения кризисов в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее представил так называемую «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей палестинского государства будет Восточный Иерусалим. По словам Трампа, Израиль поддержал этот план. В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооруженных выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

В Кремле отметили, что «сделка века» противоречит резолюции Совбеза ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в жизнеспособности плана американского президента, обратив внимание на то, что сами палестинцы уже заявили о своем несогласии с планом Трампа.