Хозяин погибших в багаже «Аэрофлота» кошек предложил наказать виновных по статье УК

Москва, 5 февраля. Хозяин погибших в аэропорту «Шереметьево» кошек Максим Чумаченко заявил, что в отношении виновных в гибели его животных должна быть применена 245 статья Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Применение статьи должно стать системным в отношении перевозчиков, допустивших грубое и безответственно обращение с животными, которые перевозились в багажном отсеке самолета. Об этом Чумаченко заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«245 статью никто не отменял, но она не работает, — констатировал Чумаченко.

Так, в настоящее время не было зафиксировано реальных уголовных дел в тех случаях, когда животные страдали по вине авиаперевозчика.

«Если эта статья не начнет работать как положено, мы останемся в диком мире. Мы позоримся перед всем миром, потому что не воспринимаем это всерьез. Все начинается с мелочей», — подчеркнул владелец погибших животных.

К сожалению, в России сейчас нет ни одного складского помещения, которое обрабатывало бы живые грузы по международным авиационным правилам IATA, добавил Максим.

«Даже такой маленький аэропорт, как аэропорт Софии, соблюдает эти правила и имеет подобный склад», — приводит пример Чумаченко.

Напомним, в конце января в аэропорту «Шереметьево» погибли две кошки пассажира «Аэрофлота» Максима Чумаченко. В ходе транспортировки боксы с животными были повреждены, животные получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна кошка получила обморожения лап.