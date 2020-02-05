Колташов объяснил, почему полученные РФ деньги от кредитов не «рождественские подарки»

Россия в 2019 году получила больше кредитных средств от иностранных правительств, чем выдала. По словам руководителя центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, полученные деньги по кредитам от других государств не просто какие-то «рождественские подарки», а часть эффективной работы российского государства на международной арене.

Согласно данным Федерального казначейства, заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 млрд. В последний раз такой рекорд в разнице был девять лет назад, когда России вернули 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд.

В 2019 году полученная сумма погашенных долгов стала самой крупной за десятилетие. С 2010 года правительство страны выдало межгосударственных займов на сумму в 1,3 трлн рублей, но вернуть удалось пока только 0,8 трлн.

Василий Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что увеличение объема полученных средств от кредитов другим государствам можно увеличить за счет снижения государственного долга. По его словам, этот долг в значительной степени является техническим, и Россия не нуждается в нем. Однако часть финансовых экспертов говорит о необходимости его существования.

«По мнению финансистов, этот инструмент необходим, как это демонстрация устойчивости для национальной экономики и прослойки частных инвесторов, которые ходили бы войти в российскую экономику, — сказал Колташов. — Сперва они покупают российские правительственные бумаги, а потом, может быть, сделают какое-то предприятие в России».

Но в любом случае, как поясняет экономист, России желательно уменьшать правительственный долг, так как тогда ценность долговых бумаг будет только увеличиваться.

«На бирже это будет говорить о том, что Россия как плательщик гораздо более надежна, чем другие страны, вне зависимости от рейтингов», — пояснил он.

Одна из целей главы Минфина Антона Силуанова в правительстве состояла в увеличении государственного долга через выпуск облигаций, напоминает собеседник ФАН.

«Однако наконец Россия, предоставляя займы в значительной степени по политическим причинам и под закупку чего-либо в стране, открывает возможности для российского бизнеса. Эта пропорция того, что мы не нуждаемся в больших заимствованиях, а, напротив, они активно возвращаются нам, свидетельствует о новой роли России в мировой экономике, а также повышении ее статуса. При этом не нужно это преувеличивать, но такая ситуация показывает довольно хорошую геополитическую динамику. Таким образом, страна в статусе своем растет. Полученные деньги от кредитов другим государствам не просто какие-то рождественские подарки, а часть работы российского государства на международной арене», — добавил Колташов.

Ранее издание Financial Times написало, что российская экономика, которая с 2014 года находится под санкциями Запада, на данный момент по многим параметрам стабильнее, чем когда-либо еще. В статье подчеркивается, что такое положение дел возможно благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия рестрикций Запада, а также большой удаче».