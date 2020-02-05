Милонов сравнил Навального с нацистскими агитаторами времен войны

Москва, 5 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на скандального блогера Алексея Навального, который в своем ролике сравнил выдачу 125 грамм блокадного хлеба с российским продэмбарго.

По словам парламентария, Навальный манипулирует общественным сознанием, пытаясь вызвать у россиян ассоциативные связи между российскими контрсанкциями и трагическими событиями времен Великой Отечественной войны. По его словам, подобные попытки пропиариться за счет памяти героев-блокадников попросту циничны.

«Он мне напоминает агитаторов оккупационных немецких властей, которые призывали сдаться и получить «теплую похлебку и сухую постель», если передадут себя немецким «законным властям». Навальный представляет из себя второсортного полицая на побегушках», — заявил Милонов в разговоре с «Политикой сегодня».

Напомним, что ранее Навальный выложил ролик, в котором сравнивает блокадные пайки с «17 тоннами европейской отличной еды, раздавленной бульдозерами». Речь идет о российском продовольственном эмбарго, которое было введено в отношении западных товаров в ответ на санкции.